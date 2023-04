Handbalcoach Tim Bloemen uit Deventer staat bij DSVD voor debuut in eredivisie: ‘Jonge groep met veel potentie’

Ziekenhuis Zutphen stopt per direct met bevallin­gen in weekend door personeels­ge­brek: ‘Hadden het graag anders gezien’

Het is per direct niet meer mogelijk om in het weekend te bevallen in het Gelre-ziekenhuis in Zutphen. Ook voor spoedopnames en spoedconsulten kunnen zwangere vrouwen alleen nog doordeweeks terecht op de afdeling verloskunde.