Heel Diepenveen bakt, maar niet genoeg; organisatie lentefair dringend op zoek naar taartenbakkers

Vrees dat honderddui­zen­den liters melk de mestput in stromen: ‘Stakingen onnodig en onverant­woord’

‘Onverantwoord en onnodig’ vinden werkgevers in de zuivelsector de stakingen in de melkfabrieken, waar personeel in actie komt voor een beter loon. De zuivelverwerkende bedrijven vrezen dat honderdduizenden liters melk straks de mestput in stromen.