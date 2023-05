Helpende handjes te over tijdens Lochemse Keidagen: zit daar een ‘geheim’ achter?

indebuurt.nl Hanny en Gerrit zijn 50 jaar getrouwd: 'We hadden stiekem verkering'

Als Hanny zestien is, gaat ze met haar ouders op vakantie in Zeddam. Ze ontmoet Gerrit en het stel krijgt stiekem verkering. Er volgen maanden van geheime afspraakjes waar Hanny over schrijft in haar dagboek. Het is het begin van een lang en liefdevol huwelijk, want dit jaar vieren Hanny (70) en Gerrit (73) Dekker hun gouden huwelijksjubileum. Dit is hun verhaal.