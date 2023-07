Het dorp is vol, vindt inwoner van Schalkhaar: petitie 400 keer ondertekend

Zutphense fietskoe­rier beleeft flitsend EK: ‘Steenkapot, maar adrenaline schiet nog door mijn lichaam’

Fietskoeriers hebben sinds 1996 hun eigen Europese kampioenschappen. In diverse disciplines rijden zij zich het snot voor de ogen. Voor de Zutphense fietskoerier Chris Saris (41) was het dit weekend menens. Hij trainde een jaar lang keihard en dat wierp zijn vruchten af op het EK in Boedapest. Hoe een scherp geheugen de Zutphense vrachtfietser naar zilver leidde.