Hier in Deventer kun je stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023

Provinciale Statenverkiezingen 2023 komen eraan en dat betekent dat Deventenaren naar de stembus mogen. Wel handig als je weet wáár in de stad je met een rood potlood een bolletje mag komen inkleuren. Hier een overzicht van de stembureaus, zodat je weet waar je kunt stemmen in Deventer.

Heb je andere vragen over de Provinciale Statenverkiezingen in Deventer? Zoals op welke partijen je kunt stemmen of waar de provincie Overijssel eigenlijk geld aan uitgeeft? Alles wat je over de verkiezingen van 15 maart 2023 moet weten delen we op deze website.

Stembureau bij jou in de buurt

In Deventer zijn bijna 45 stemlokalen waar je tijdens de Provinciale Statenverkiezingen je stem kunt uitbrengen. Je bent op elk stembureau in Deventer welkom, maar soms is het fijn om een stembus bij jou in de buurt op te zoeken. Op jouw stempas, die je voorafgaand aan de verkiezingen in de brievenbus krijgt, staan vaak adressen van stemlokalen bij jou in de buurt. Je bent niet verplicht bij jou in de buurt te stemmen. Je kunt bijvoorbeeld ook in de lunchpauze vanaf je werkplek naar het stembureau lopen. Of als je de kinderen ophaalt van school. Op de website van gemeente Deventer staat een overzicht van alle locaties waar je kunt stemmen in Deventer.

Ook stemmen voor het waterschap

Let op: de verkiezingen van de Provinciale Staten zijn op 15 maart 2023, maar die dag stem je ook voor de waterschappen. Gemeente Deventer valt onder drie verschillende waterschappen: waterschap Rijn en IJssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vallei en Veluwe. Je stemt alleen voor het waterschap waarin je woont. Welke dat is staat op je stempas. Je kunt bij elk stembureau in Deventer terecht voor een stem op alle waterschappen.

