Hoe het gebied bij vroegere Deventer haven (eindelijk) verandert in bijzondere woonbuurt

Monique van Haaf (VVD) legt taken als gedeputeer­de neer: ‘Tijd voor gezin’

Overijssels gedeputeerde Monique van Haaf (VVD) legt haar taken vervroegd neer. Ze stopt op 14 april om meer tijd te kunnen besteden aan haar gezin. Van Haaf had al aangegeven dat ze voor een nieuw college niet beschikbaar is als bestuurder.