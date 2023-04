Hoe trainer René Hake naar de vier topscorers van GA Eagles kijkt: ‘Goed dat we goals verdelen’

Ganzen in Zutphen: dankzij aanpak zijn het er minder, maar nog steeds heel veel

Nog steeds is er in Zutphen veel overlast van ganzen. Ze nestelen massaal op de begraafplaats, poepen speelplekken en een camperplek onder en ze zorgen op de weg voor botsingen. Maar er is wel verbetering te zien, zegt de gemeente Zutphen. Sinds drie jaar is ganzenbeheer een flinke taak en het effect wordt langzaam zichtbaar.