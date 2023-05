Hondentrimmers kunnen vraag haast niet aan: ‘Wachttijd is hier opgelopen tot drie maanden’

Oud-raads­lid twijfelt aan integri­teit burgemees­ter Berkelland: is het slager die eigen vlees keurt?

Oud-raadslid Kevin Hauser (VVD) trekt de integriteit van burgemeester Joost van Oostrum en gemeentesecretaris Martin Broers in twijfel. Onterecht, stelt de gemeente Berkelland. Maar volgens Hauser is zijn klacht niet goed behandeld. „Het is de slager die zijn eigen vlees keurt.”