Horecazaak Bass moet wijken uit Deventer jachthaven: ‘Verschillen waren onoverbrugbaar’

Bouwt Zutphen straks verder de lucht in? Gemeente neemt regels voor hoogbouw onder de loep

Wolkenkrabbers hoeven we natuurlijk niet te verwachten, maar de kans dat Zutphen vaker en meer de hoogte in gaat bouwen voor nieuwe woningen is groot. De gemeente neemt de komende tijd de regels voor hoogbouw in Zutphen en Warnsveld opnieuw onder de loep.