In de winter nog clubloos, een paar maanden later wint Deventerse van Kerkvoorde met Sliedrecht de beker

Enric Llansana baalt van openings­goal Vitesse tegen GA Eagles: ‘Volgens mij was het geen vrije trap’

,,Een moeizaam avondje, hier hadden we zeker meer van verwacht’’, sipte Llansana in de catacomben van Gelredome na de 2-0 verliespartij tegen Vitesse. ,,Het leek alsof Vitesse de wedstrijd van hun leven speelde, om in de eredivisie te blijven. Wij hadden met hun niveau mee moeten gaan, vanaf de eerste minuut.’’