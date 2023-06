Is grootste verkeersellende voorbij op Deventer Wilhelminabrug? ‘Staan gelukkig geen grote files meer’

Waar kan Deventer windmolens kwijt? ‘We gaan het anders doen dan de vorige keer’

De discussie waar in Deventer windmolens kunnen komen barst opnieuw los. Er moeten voor 2030 een stuk of acht windmolens bij. Het hele gebied langs de A1, vanaf de IJssel tot aan oostelijke gemeentegrens richting Holten, komt in aanmerking, stellen burgemeester en wethouders voor. Het college waagt zich er niet meer aan om daarbinnen zelf al gebieden voor turbines aan te wijzen. ,,We hebben geleerd van het vorige proces.”