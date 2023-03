Isabelle (33) dacht dat ze ‘gewoon wat raar was’, het zat toch anders: ‘De diagnose kwam wel aan’

Ze dacht dat ze gewoon wat raar was. Cineast Isabelle Renate la Poutré (33) uit Deventer. Maar vorig jaar kreeg ze de diagnose autisme, na een lange persoonlijke zoektocht. Die is vastgelegd op film, Inside aut, en gaat zondag in première in Mimik in Deventer. Het is een verrassend persoonlijk, humorvol document dat herkenbaar is voor mensen die autisme in hun eigen omgeving meemaken.