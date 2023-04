Isac Lidberg is na zege GA Eagles even de koning van Deventer: ‘Wat een geweldig moment’

Toponderne­mer Hennie van der Most (73) geeft stokje van bedrijf over: ‘Maar ik ben nog lang niet klaar’

Dochter Barbara van der Most (26) en haar vriend Nick van den Broek (29) nemen de bouwhandel in Schuinesloot over, na te zijn klaargestoomd in een ander familieconcern. Topondernemer Hennie van der Most (73) geeft zijn omgeving liever een kans dan dat hij de boel aan een investeringsmaatschappij verkoopt. ,,De mensen zijn het hart van een bedrijf.”