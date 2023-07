Jongen maakt al zijn buren wakker als vlammen uit Deventer flat slaan: ‘Hij is een held’

MET VIDEODe straat op met alleen een onderbroek aan of vluchten via het dak: voor de bewoners van zestien appartementen aan de Eleonorastraat in Deventer was het vannacht alle hens aan dek na een brand in hun flatgebouw. Drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard, maar voor de bewoners liep het met een sisser af. ,,We waren er allemaal op tijd uit.’’