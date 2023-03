Josephine Lenssen nieuwe geneesheer-directeur bij Dimence Groep in Deventer, Melissa Chrispijn waarnemend GD

Josephine Lenssen is de opvolger van Arnoud Jansen die als bestuurder vertrekt en vanaf 1 april aan de slag gaat bij Mediant. Lenssen is bij Dimence Groep opgeleid tot psychiater na haar studies geneeskunde en filosofie in Leiden. Naast haar werk als psychiater in een FACT team in Zwolle heeft ze zich sinds 2019, vanuit de rol van manager, ingezet voor het verbeteren van de zorg voor mensen met psychiatrische problemen.

Ook Melissa Chrispijn is opgeleid binnen Dimence Groep. Daarna was ze werkzaam bij IHT Zwolle en als ziekenhuispsychiater in Isala in Zwolle. Sinds begin dit jaar werkt ze in Deventer bij Dimence, waar ze IHT en ziekenhuispsychiatrie kon combineren. De functie waarnemend GD is voor acht uur per week.