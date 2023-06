Karlijn en Willem uit Deventer wonen op vijftig vierkante meter: ‘Meer heb je ook niet nodig’

Achterhoek­se producent stak zich in de schulden voor zijn nieuwste film: ‘Ik moest telkens opnieuw gaan leuren’

Ondanks een berg tegenslagen moest en zou Jelle Kleinhesselink (25) zijn film ‘Tweestrijd’ afmaken. Vrijdag gaat de film in première in het Amphion Theater in Doetinchem. Vijf vragen aan de maker.