Kayserispor moet tonnen van Türüç-transfer uiterlijk deze zomer overmaken naar GA Eagles

Het Turkse Kayserispor heeft nog tot en met komende zomer om Go Ahead Eagles het geld over te maken waar de Deventer club recht op heeft in verband met de transfer van Deniz Türüç, in 2015. GA Eagles ontving de 300.000 euro die aan de deal van 2,5 miljoen euro vasthing nimmer en spande hierover rechtszaken aan bij het CAS en de FIFA, die het beide won.

Algemeen directeur Jan Willem van Dop van GA Eagles bevestigt dat de Deventer club het recht aan zijn zijde heeft. Op Twitter verschenen eerder deze week berichten van een Turkse advocaat in sportrecht waarin melding wordt gemaakt van de voor GA Eagles positieve uitspraak die wereldvoetbalbond FIFA deed in de zaak-Türüç. Eerder stelde het CAS, het Hof van Arbitrage voor Sport, dat is gevestigd in het Zwitserse Lausanne, GA Eagles ook al in het gelijk.

Omdat Kayserispor nog steeds niet over de brug was gekomen, stapte GA Eagles daarna naar de FIFA. ,,De vraag is nu alleen wanneer Kayserispor gaat betalen’’, aldus Van Dop. ,,Zij hebben daar conform de regels drie transferwindows de tijd voor en de derde komt eraan.”

Omdat GA Eagles de zaak al eerder aanhangig maakte bij het CAS, zijn twee van die ‘windows’ - de zomerse en winterse transferperiodes in het betaald voetbal - reeds verstreken. De derde en laatste is die van komende zomer. Heeft Kayserispor dan nog altijd de geldbuidel niet getrokken, dan is de FIFA volgens Van Dop gerechtigd strengere maatregelen te nemen.