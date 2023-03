Kleinzoon van SS’er betaalt mee aan Duitse uitgave van oorlogsboek Frank Krake

Op Cambuur­plein hoort Van Dop GA Eagles verliezen: ‘Met nederlaag beter te leven dan leeg uitvak’

Jan Willem van Dop meldt zich zondagavond in Leeuwarden, maar niet om de uitwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen SC Cambuur in het stadion te volgen. Hij staat 90 minuten lang op het naastgelegen Cambuurplein en hoort daar zijn club met 4-1 verliezen.