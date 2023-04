Komst vluchtelingen naar Lochem verloopt vooralsnog probleemloos: ‘Veel mensen willen juist helpen’

korfbal Hoe Erik Wolsink wil voorkomen dat de korfbal­lers van KVZ opnieuw ‘choken’

Één zege was KVZ verwijderd van promotie afgelopen seizoen, maar in de laatste wedstrijd tegen HHV ging het onder meer aan de spanning ten onder. Door het inzetten van een mental coach wil KVZ-trainer Erik Wolsink voorkomen dat de Zutphense korfballers opnieuw ‘choken’, want de titelstrijd wordt waarschijnlijk wéér op de slotdag beslist.