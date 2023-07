Korte en lange wandeling over bloeiende heide in Eefde

Dreigt er een nieuwe bouwstop? Berkelland wijst nieuwe appartemen­ten in centrum Neede af

Dreigt er een nieuwe bouwstop in de gemeente Berkelland? Dat vraagt het D66-raadslid Marc Berends zich af nadat een plan voor kantoren en appartementen in het centrum van Neede door de gemeente is afgewezen. De reden? Er worden genoeg woningen in Neede gebouwd, aldus het college.