Kracht van Salland deelt 25.000 euro uit aan 28 Sallandse initiatieven

Dit is al honderd jaar dé plek voor honden in Deventer: 'Gaat een wereld voor je open'

Van jonge pups die net aan de opvoedingscursus beginnen tot honden en baasjes die aan allerlei wedstrijden meedoen. Bij Kynologenclub Deventer komen ze in allerlei soorten en maten. En dat al honderd jaar. De club krijgt dan ook een speciale onderscheiding van burgemeester Ron König. ,,De waardering is erg mooi, zeker omdat we de enige niet-commerciële hondenclub zijn in Deventer.’’