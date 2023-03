Kranensteeg: dit is het verhaal achter het smalste steegje van Deventer

indebuurt.nlHet is misschien wel het smalste steegje van Deventer: de Kranensteeg. Nu vooral een onontdekte parel in de binnenstad, maar vroeger was dit straatje van grote waarde. Dit is het verhaal achter deze bijzondere steeg.

Als je niet oplet, loop je er zo voorbij. De Kranensteeg in Deventer is amper anderhalve meter breed en juist dat maakt het steegje zo bijzonder. Je vindt dit verborgen pareltje in de oude binnenstad tussen de Noordenbergstraat en de Welle. De steeg heeft vijf bogen die ervoor zorgen dat de omliggende panden niet tegen elkaar aan zakken. De oude muren en klinkertjes op de grond zorgen ervoor dat je je direct in de middeleeuwen waant als je erdoor loopt.

Hijskraan op de kade

Tegenwoordig biedt het straatje een romantische doorgang naar de IJssel, maar vroeger had hij vooral een praktische functie. Op de plek waar je nu uitkomt als je de steeg uitloopt, stond in de middeleeuwen een grote hijskraan op de kade. Vandaar de naam Kranensteeg. Kooplieden betaalden geld om de kraan te mogen gebruiken. Aan het einde van de Kranensteeg was destijds een kleine poort in de stadsmuur, het was dé plek waar goederen de stad Deventer binnenkwamen. Sjouwers brachten de lading van de schepen via die poort de stad in, zodat het verkocht kon worden op de markt.

Gefinancierd door een roversbende

Met zo’n belangrijke functie, zou je verwachten dat de hijskraan gefinancierd is door het stadsbestuur. Maar niets is minder waar! In de veertiende eeuw werd Deventer geteisterd door een beruchte roversbende onder leiding van Arent Schonewint. Op een dag besloten Deventenaren een legertje te vormen tegen Arent en zijn bende. Ze namen hem gevangen en dwongen hem om een schadevergoeding en hoge boete te betalen. Van dat geld is de kraan aan de aan de kade bij de Kranensteeg betaald.

Van krottenwijk tot idyllisch plaatje

De omgeving van de Kranensteeg was in de middeleeuwen geen goed buurtje om te wonen. Er stonden vooral kleine krotwoningen, de leefomstandigheden waren slecht en er heersten veel ziektes, waaronder de pest. Een enorm contrast met de chique panden die er vandaag de dag staan.

Kranensteeg ontdekken

Zin om de Kranensteeg met eigen ogen te aanschouwen? Diverse stadswandelingen in Deventer leiden je langs dit straatje, maar je kunt er natuurlijk ook zelf op uit trekken om dit pareltje te ontdekken.

Kranensteeg door de jaren heen:

Volledig scherm Kranensteeg 1969, kijkend richting de IJssel © W. Surink

