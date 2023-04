Leuk feitje: zoveel sterren zie je op een heldere nacht vanuit jouw slaapkamerraam in Deventer

Mijn energierekening Zonnepane­len van Gerrit (57) zorgden voor een record, maar nog meer investeren vindt hij ‘best spannend’

De energiecrisis is enigszins tot bedaren gekomen. Toch zijn de energieprijzen nog historisch hoog. Wat hebben we van deze crisis geleerd, wat doen we sindsdien anders? Gerrit Aalderink is bovengemiddeld geïnteresseerd in duurzame innovaties, maar kijkt de komende tijd nog even de kat uit de boom. ,,De ontwikkelingen gaan zo hard, systemen zijn al snel weer achterhaald.”