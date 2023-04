LIVE eredivisie | Excelsior kan met teruggekeerde Azarkan uitstekende zaken doen tegen Go Ahead Eagles

MET VIDEO Wat doen Canadezen die voor oorlogsher­den­king naar Lettele komen ineens tussen de trampoli­nes van de speelgoed­win­kel?

Een groep Canadese militairen is in Lettele op bezoek geweest voor de herdenking van drie soldaten die daar in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Naast de gebruikelijke plechtigheden bij het monument in het dorp trok het gezelschap ook naar een vreemde plaats: de speelgoedwinkel even verderop. Daar gebeurde tijdens de bevrijding van Lettele iets opmerkelijks.