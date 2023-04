LIVE | GA Eagles jaagt tegen Fortuna op tweede thuiszege in vier dagen

Fotoserie De Koning viert feest in Deventer met beroemde sporters en 850 kinderen (en zo zag dat eruit)

Koning Willem-Alexander was vanmorgen in Deventer om de Koningsspelen te openen in de Scheg. Hij werd onder anderen ontvangen door oud-tennisser Richard Krajicek en vergezeld door nog meer beroemdheden. De kinderen vonden het prachtig.