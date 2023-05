Livin’Room viert 10-jarig bestaan met concert in het Exelse bos

Dit is het trieste Joodse verhaal achter de Proosdij­pas­sa­ge in Deventer: ‘Heel confronte­rend’

In het opengebroken pand in Deventer waardoor nu de Proosdijpassage loopt, zat tot de Tweede Wereldoorlog een warenhuis. Eigenaar was een Joodse ondernemer. Hij werd vermoord. De winkelketen met vestigingen in vier Nederlandse steden verdween. Zijn achterkleindochter Rose Heijnen (30) zocht in een podcast uit wat ermee is gebeurd. ,,Ik werd er soms echt naar van.’’