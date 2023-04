Lochem gaat jonge asielzoekers tijdelijk opvangen in een hotel: ‘De nood is hoog’

vierde klasse Voor De Gazelle dreigt een pijnlijk afscheid van de zondag: ‘Het huilen staat me nader dan het lachen’

De situatie bij De Gazelle is na een nieuwe nederlaag uitzichtloos te noemen. In de wedstrijd tegen Lettele ging de ploeg uit Deventer hard onderuit ( 6-1) en blijft hekkensluiter: ,,Het huilen staat me nader dan het lachen.”