Lochem mag na ruime zege blijven dromen van promotie: “Hopelijk de kers op de taart”

Chocolate­rie kan (eindelijk) verhuizen vanuit Vierakker en belandt op deze plek: ‘Na het zuur komt het zoet’

Er ging een streep door een nieuwe, prominente locatie in Vorden en de mensen van Chocolaterie Magdalena zaten in zak en as. Maar dat duurde niet lang. Vanuit Zutphen werd een helpende hand toegestoken. Daardoor vonden Michael Bink en zijn partner Magdalena Haverkamp eindelijk een locatie waar zij met hun chocolaterie kunnen groeien. ,,Die is bijna vier keer zo groot als onze huidige winkel in Vierakker.’’