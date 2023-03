Lochem wil niet alleen een groener interieur van het gemeentehuis, maar ook een groenere buitenruimte

Auto’s niet meer welkom in deze toegangs­straat tot centrum Zutphen: ‘Heeft ook een keerzijde’

Uit moeten wijken terwijl je winkelt omdat er plots een auto voorbij komt. Of terwijl je op het terras zit een touringcar vlak langs je tafel zien rijden. Als het aan de gemeente Zutphen ligt is die tijd voorbij. Auto’s zijn vanaf komende maand niet langer welkom in de Lange Hofstraat, de zuidelijke toegang tot de binnenstad.