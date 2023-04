Lochems raadslid wil opheldering over ‘geëscaleerd conflict’ rondom kinderdagverblijf in Epse

Smak geld beschik­baar voor deel van de Zutphense woningeige­na­ren om huis te isoleren

Isoleren van het dak, de muren of de vloer van je woning, of de ramen vervangen, kan voor slecht geïsoleerde woningen een enorm verschil op de energierekening betekenen. Een groot deel van de inwoners van Zutphen met een slecht geïsoleerde huis krijgen een steuntje in de rug. Voor hen is in totaal meer dan 6 ton beschikbaar om het energielabel van hun woning te verbeteren.