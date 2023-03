Maurice de Hond haalt bakzeil bij rechter: podcast en film over Deventer moordzaak blijven te horen en zien

Wijn en gerookte vis onder middeleeuw­se kaarsen­kroon: Taste of Zutphen bewijst dat het kan

Liefhebbers van lekker eten en drinken kunnen dit weekeinde hun hart ophalen tijdens Taste of Zutphen. Een wijn- en spijsfestival in de eewenoude Walburgiskerk, misschien wel ’s stads dierbaarste monument. ,,Het is niet alleen eten en drinken. Maar ook cultuur.”