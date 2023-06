Melvin (36) uit Deventer moet opeens stokoude ‘schuld’ betalen: ‘Ik dacht: ‘Holy shit!’

reconstructie Wico van Leeuwen uit Borculo is vermoord, zegt de politie, maar waar is zijn lichaam gebleven?

Twee mannen van 49 en 29 uit Eibergen en Borculo zijn verdachte in de mysterieuze verdwijningszaak van Wico van Leeuwen uit Borculo. Al meer dan een jaar is geen enkel levensteken van de man vernomen. Wat is er gebeurd? Is Wico, zoals de politie denkt, inderdaad niet meer in leven en waar is dan zijn lichaam gebleven? Een reconstructie.