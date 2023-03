Met deze wegafsluitingen in Deventer moet je rekening houden in de week van 20 maart

Kunstdocen­ten uit St. Maarten bezoeken Kunstcir­cuit Deventer voor cultureel uitwisse­lings­pro­ject

Kunstcircuit Deventer ontvangt in het kader van een uitwisselingsproject begin april drie docenten uit St. Maarten van het National Institute of Arts (NIA). Zij komen lesgeven, zullen hun kennis en vaardigheden delen met docenten uit Deventer en werken onder meer mee aan een voorstelling die in juni te zien is in de Deventer Schouwburg.