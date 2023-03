Modern klooster Sion in Diepenveen bouwt ‘essentiële’ parkeerplaats (en wil veel meer)

Zo moet gloednieuw podium Buitensoos startpunt worden voor Zutphen als popstad: ‘Is hier zoveel talent’

Niet meer louter cello's en violen, maar ook ronkende gitaren en strakke drums. De Buitensoos in Zutphen staat op het punt te veranderen in een poppodium. Het grootste in het oosten van ons land. Hét startsein om de popcultuur in heel Zutphen een nieuw leven in te blazen, stelt muziekminnend Zutphen. ,,Dit is de kans om Zutphen als popstad op de kaart te zetten.’’