Moeder Jette runt Bibett Fashion samen met haar dochters: 'Mode zit in ons bloed'

Ruim veertig jaar zit Bibett Fashion in Deventer. De modezaak heeft in die jaren een flinke fanclub opgebouwd. Moeder en oprichtster Jette van Loon-Chirstensen en dochter Bianca blikken terug. "We houden ervan om mensen van top tot teen aan te kleden."

Al sinds 1980 is Bibett voornamelijk bij dames een bekend adresje om even binnen te wippen tijdens een shopdag in Deventer. Niet altijd zat Bibett aan de Grote Overstraat. Onderneemster Jette startte haar zaak aan de Lange Bisschopstraat. Inmiddels is dat ruim veertig jaar geleden. “Het eerste pand werd al na vijf jaar te klein.”

Van feestjes tot zakenvrouwen

“Mijn moeder begon met het verkopen van exclusieve tassen, later kwam daar kleding bij”, vertelt Bianca. “Hierdoor moest er al snel een groter pand komen.” Ook waren hulptroepen meer dan welkom. Daarvoor hoefde Jette niet ver te zoeken. “In 1998 kwam ik in de zaak, inmiddels is ook mijn zus Bettina al meer dan vijftien jaar werkzaam bij Bibett. Om als familie zo hecht samen te werken, vinden wij alleen maar fijn. We kunnen en durven alles tegen elkaar te zeggen.”

Quote In de coronaperi­o­de is ons online bereik enorm gegroeid

Al gauw kwam de winkel vol met veel meer dan tassen en kleding. “Er kwamen ook schoenen en sieraden bij. We houden ervan om mensen van top tot teen te kunnen kleden, mode zit in ons bloed.”

Wel is er een specifieke doelgroep die graag gebruikmaakt van de passie van de dames. “Er komen veel zakenvrouwen die weinig tijd hebben. We kunnen ze dan voorzien van een hele nieuwe garderobe, maar ook voor een feestje kun je goed bij ons terecht.”

Enorm online bereik

Ondanks dat de zaak jaren geleden is gestart, gaan de dames van Bibett gewoon met de tijd mee. Zo showen ze op gezette tijden hun kleding op Instagram met filmpjes van zichzelf in diverse outfits uit de winkel. “Op die manier proberen we klanten vanuit heel Nederland naar de winkel te krijgen.”

Dat lukt ze aardig, het coronatijdperk grepen de ondernemers aan om juist het online bereik te vergroten. “In die periode postten we iedere dag een een filmpje. Hierdoor is ons bereik op Instagram gestegen naar 106.000 volgers”, zegt Bianca. “Het ging ineens heel snel en daar plukken we nu de vruchten van, er komen veel mensen naar de winkel toe.” Een blik op de toekomst? Daar doen de onderneemsters niet aan. “We gaan gewoon zo door.”

