Na tournee door Nederland is ‘De Heks van Almen’ te zien in het Openluchttheater Lochem

Vrouw is troef in Overijssel­se politiek: verdubbe­ling aantal zetels

Vrouwen zijn aan een enorme opmars bezig in de Overijsselse politiek. Dat constateert de Stichting Stem op een Vrouw op basis van de uitslagen van de jongste verkiezingen. In heel Nederland nam het aantal verkozen vrouwen toe, maar in de thuisprovincie van winnaar Caroline van der Plas was zelfs sprake van een verdubbeling.