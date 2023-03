Nazikopstuk Göring dacht dat hij een Vermeer had hangen, maar het bleek een kunstwerk van een Deventenaar

Dat doek in Heino was van misschien wel de barbaarste nazi die bestaan heeft. Göring hielp immers met het opzetten van de Holocaust. Bovendien was hij dé eerste plaatsvervanger van Hitler.



Zouden Hitlers ogen dit doek trouwens evengoed gezien hebben, eenmaal op bezoek bij vriend Göring? Dit werk zat in Görings privécollectie. Hiermee had hij een echte Vermeer. Dacht-ie.