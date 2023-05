Nieuw alcoholbeleid Saxion Deventer: studenten mogen in school wijntje en biertje blijven drinken, maar wel ‘met mate’

GA Eag­les-aanvoerder Bas Kuipers wandelt straks als gids door Deventer: ‘Een heel positieve dag’

Het resultaat tegen FC Groningen (1-1) is voor Go Ahead Eagles niet echt bevredigend, maar aanvoerder Bas Kuipers loopt na afloop toch met een flinke glimlach door het stadion. En geef hem eens ongelijk, want op zijn initiatief worden er duizenden euro’s opgehaald voor de Hersenstichting.