Nieuwe automaat onderaan Deventer Wilhelminabrug zorgt voor veel fileleed: ‘Je bent zo vijftien minuten kwijt’

Hooligans zélf laten betalen als het mis gaat: heeft gemeente dé oplossing tegen voetbalge­weld? ‘Dit zien we bijna nooit’

Na een vechtpartij tussen ‘supporters’ van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, legde burgemeester Ron König van Deventer GA Eagles-hooligans hoge dwangsommen op. Gaan ze wéér in de fout, dan moeten ze 2500 euro de man betalen. Experts zijn enthousiast over de Deventer aanpak. Is dit dé oplossing tegen voetbalgeweld?