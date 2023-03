Oeps: Lochem moet hier verplicht een torentje bouwen, zodat nachtdieren rustig kunnen slapen

Foutje, bedankt. De gemeente Lochem moet nog voor het einde van dit jaar verplicht een metershoog bouwwerk laten verrijzen langs rivier de Berkel. Een toren met slaap- en kraamkamers voor... vleermuizen. Een bouwwerk van tienduizenden euro’s dat onnodig zou zijn geweest, als een andere vleermuisvoorziening niet per ongeluk was afgebroken.

Schetsen of tekeningen van hoe de vleermuistoren eruit moet komen te zien zijn volgens de gemeente Lochem nog niet beschikbaar. Maar het staat vast dat-ie er komt, ergens in de nabije omgeving van de nieuwe kapitale villa’s van het bouwplan Berkeloevers in Lochem.

Overtreding

,,We moeten wel”, zegt Marjon Baaij, woordvoerder van de gemeente Lochem. ,,We zijn eind 2021 door de provincie Gelderland erop gewezen dat de Wet natuurbescherming is overtreden. De provincie houdt ons daar verantwoordelijk voor. Wij hebben vervolgens laten onderzoeken of andere oplossingen mogelijk zijn, maar dat is niet het geval.”

Quote De nieuwe eigenaren waren zich er niet van bewust dat wat zij lieten verwijde­ren een vleermuis­voor­zie­ning was Marjon Baaij, Gemeente Lochem

Die overtreding heeft alles te maken met het bouwplan Berkeloevers, dat bestaat uit twintig grote huizen pal aan de Berkel, tegen het Lochemse stadscentrum aan. Onderdeel van dat bouwplan was een gedeeltelijke sloop van de voormalige stellingmolen De Hoop, die in de loop van de vorige eeuw door de familie Reudink was verbouwd tot een grote silo voor veevoeropslag.