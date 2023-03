Oma Coby verkocht enorm veel oliebollen: dit gaat er met de opbrengst gebeuren

Cobybollen voor het goede doel

Gouwe ouwe in Deventer

Dat doel is gehaald. “We hebben zoveel oliebollen verkocht dat we er vijf feestjes van kunnen organiseren. Ook in Deventer hebben we natuurlijk verkocht. Daarom is er op donderdag 9 maart een Gouwe Ouwe 19.30 tot 21.00 uur bij Ludgerus, Karel de Grotelaan 1 in Deventer. Dit feestje is voor alle ouderen toegankelijk en de entree is gratis. We toveren de ruimte om tot de kroeg van weleer met bonte kleedjes, zoute sticks en lp’s op de tafels. Professionele muzikanten Bo Moelker en Pieter Althuis spelen live muziek uit de sixties en seventies. Van Wim Sonneveld tot The Beatles.”