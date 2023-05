Omstreden Aldi wil liefst bouwen bij Deventer winkelcentrum (maar mag dat niet van gemeente)

Zo moet binnenstad Zutphen (nog) aantrekke­lij­ker worden: ‘Aantal auto’s wordt zeker fors minder’

Winkelen, hapje eten of een borrel drinken tussen de historische panden en talloze monumenten. De binnenstad van Zutphen trekt er veel toeristen door en bij veel inwoners van de Hanzestad zelf is het een van de reden waarom ze verliefd zijn op de stad. Toch kan het nog beter in de binnenstad, stelt de gemeente Zutphen. ,,Nog mooier, nog duurzamer.”