‘Omwonenden krijgen kater van meedenken over Senzora-terrein in Deventer’

Inwoners Zutphense volkswijk krijgen kijkje in de toekomst: ‘Jonge Heuvenezen eerst bij nieuwe huizen!’

Hoe komt De Hoven Noord er over een paar jaar uit te zien? Groen, dorps, kindvriendelijk en met - circa 300 - betaalbare woningen voor vooral jonge Heuvenezen, als het aan de inwoners van de Zutphense volkswijk ligt. Zij mogen meedenken over de opknapbeurt van het deel van hun wijk ten noorden van de Weg naar Voorst. Dat stuk gaat eind 2025/begin 2026 - fasegewijs - fors op de schop. Deze vrijdag kunnen de Hovenaren zien welke input van de inwoners is verwerkt in de nieuwbouwplannen.