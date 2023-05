Ongeveer negen op de tien 17-plussers in Lochem is in het bezit van een rijbewijs

Voormalig restaurant Stegeman in hartje Laren moet plaatsma­ken voor 21 nieuwe huizen

De woningen staan al te koop op Funda, maar bij de gemeenteraad van Lochem bestaan nog twijfels over wat het Rutgershof moet gaan heten. Dit bouwplan in het dorpshart van Laren, dat ruim twintig nieuwe koophuizen moet opleveren, is ontworpen voor de locatie waar tot een paar jaar geleden horecagelegenheid Stegeman was gevestigd.