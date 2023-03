Opmerkelijk zebrapad in Lochem maakt tongen los: ‘Verwarrend en minder veilig’

Jesse en Jelle willen regenboog­ze­bra­pad in Zutphen: ‘Om te laten zien dat iedereen hier welkom is’

Een zebrapad in regenboogkleuren. Van rood tot violet. Als het aan Jesse Sprikkelman en Jelle Seubring ligt, is zo’n bijzondere oversteekplek in Zutphen nog dit jaar te bewonderen. Om te laten zien dat iedereen welkom is en zichzelf kan zijn, ongeacht gender of seksuele oriëntatie. ,,We willen dat nu écht eens wordt doorgepakt.”