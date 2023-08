Over die ene keer dat Oranje in Deventer voetbalde: ‘24.000 mensen scanderen: Knakkie, Knakkie, Knakkie’

BBB wil verbod op piemelknuf­fels: ‘Niet normaal gaan maken wat niet normaal is’

Ophef over op zijn zachtst gezegd een ‘lullig’ onderwerp: de BBB-fractie in Berkelland heeft naar aanleiding van de kermis in Neede aan de bel getrokken over piemelknuffels als prijs. Aan de gemeente Berkelland wordt nu gevraagd om erotische cadeaus voor kinderen te verbieden. „Dit gaat gewoon te ver.”