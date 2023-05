Peter (58) wacht met telefoon en mes in de hand op stalker van stiefdochter: ‘Ik weet wat voor gek het is’

Vluchtelin­gen werken mee aan driedaags festival in Ruurlo: ‘Wordt een jaarlijks project’

Nieuwe podia, met elk een eigen thema. Maar ook de inzet van vluchtelingen, als vrijwilliger in aanloop naar én tijdens het festival. Reurpop 2023, komend weekeinde aan de Wiersseweg in Ruurlo, kent meerdere noviteiten. ,,We willen niet alleen een mooi festival neerzetten, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid tonen’’, zegt organisator Luuk Rouwhorst.