Pim Saathof laat zich bij GA Eagles van beste kant zien, komt dat door zijn contract? ‘Ben gewoon zo’n speler’

De Pitstop Deze ijskar is niet meer weg te denken aan oevers van IJssel: ‘Je wordt toch gelukkig als je hier je werk mag doen?’

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Zeker op plekken waar we ons welkom voelen. Voor een snelle hap, maar ook voor een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag zijn we bij de ijskar van Zo en Nu in Gorssel. ,,Mijn voortuin is de IJssel en het pontje dat heen en weer vaart. Wat wil je nog meer!’’