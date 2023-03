Plan omstreden reclamemasten A1 bij Deventer brengt veel teweeg: ‘Ontwerp zit echt aan de grens’

Column Wat een tranendal: ex-genoten en arbeidsmi­gran­ten mogen na inval alleen nog vakantie vieren in Noordijk

Tranendal. Zo noemen ze vakantiepark Noordijkerveld in de volksmond. Waarom? Scheiden doet lijden! Bij een scheiding blijft meestal één partner in het huis wonen. De andere moet zo snel mogelijk op zoek naar tijdelijk onderdak. De vakantiehuisjes in Noordijk zijn populair bij ex-genoten. En bij arbeidsmigranten.