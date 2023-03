Publiek de grote verliezer na afgelast duel GA Eagles: ‘Gaat nergens over’

Bomenstich­ting noemt terugkeer Stadsfesti­val naar park ongelukkig: ‘Deventer heeft het slecht geregeld’

Een mogelijke terugkeer van het Stadsfestival naar het Oude Plantsoen valt niet lekker bij de Deventer Bomenstichting. De stichting verwijst naar een brief van de gemeente uit 2019, waarin staat dat Deventer geen grote evenementen meer toestaat in het park. Toch klinkt ook begrip. Feestgangers zijn blij met de flexibele houding van gemeente. ,,Denken in oplossingen, chapeau!”